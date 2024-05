Lumapit sa kampeonato! Alyssa Solomon pinamunuan National U sa pagwalis sa UST

Finals Game 2 sa Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena/Pasay City)

Best-of-3 Championship Series

4:00pm – NU vs UST

*Lady Bulldogs angat 1-0

KUMANA sa opensa si Alyssa Solomon upang akbayan ang National University (NU) Lady Bulldogs sa 25-23, 25-20, 25-20 panalo kontra University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa Game 1 ng kanilang best of three finals series sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Sabado, sa jampacked Araneta Coliseum.

Napilayan ang Tigresses nang tamaan ng right ankle injury ang main scorer ng koponan na si Angeline Poyos sa set 2 at hindi na natapos ang laban.

Tumikada si Solomon ng 17 points kasama ang 14 attacks at tatlong blocks sapat para akbayan sa panalo ang NU at mahirang na Best Player of the Game.

Namuro ang Lady Bulldogs sa ikalawang korona sa loob ng tatlong season, maaari nang isara ang serye sa Miyerkoles sa Game 2 sa MOA Arena sa Pasay City.

Ipinaramdam ng Lady Bulldogs ang kanilang bangis sa unang dalawang set upang makauna agad at mamuro sa pagwalis sa Golden Tigresses.

Sa set three mas lalong ginanahan ang Lady Bulldogs, lumamang sila ng apat, 16-12, sa technical timeout.

Nakipagbakbakan ang Golden Tigresses sa kaagahan ng third set pero hindi nila nakayanan ang tikas ng Lady Bulldogs.

Dominado ng Lady Bulldogs maging ang statistics matapos makalamang sa attacks at blocks, 47-41, at 7-1, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, winalis naman ng NU men’s team ang UST, 25-17, 26-24, 25-19 sa tatlong set sa sariling best-of-three titular showdown sa unang lato.

Nahirang na Best Player si Leo Aringo matapos ilista ang 15 markers mula sa 12 spikes at tatlong blocks. (Elech Dawa)