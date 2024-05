Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 12, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Manila Boy, 8 Sky Plus, 1 Happy Julianne, 2 Princess Serena

R02 – 2 Prime Factor, 1 Pharaohs Treasure, 4 Perfect Delight

R03 – 8 High Society, 6 Bocaue Rivertown, 5 Wallop, 7 Maki Boi

R04 – 3 Black Star, 6 Magandang Dilag, 1 Elegant Lady, 4 Tugatog

R05 – 1 Best Shot, 8 Instant Message, 5 Smart Julianne, 6 Seven Of Diamonds

R06 – 1 Lucky Noh Noh, 7 Everyday Black, 3 Biglang Buhos, 6 Carried Away

R07 – 2 Caraga Wonder, 1 Eyeshot, 6 Oktubre Katorse, 8 Mucho Caliente

Solo Pick: Prime Factor

Longshot: Best Shot