Julia balik-Star Cinema

After eight years ay nagbabalik sa Star Cinema si Julia Montes.

Kahapon nga ay pinost ng head ng ABS-CBN Films, na may hawak ng Star Cinema, na si Kriz Gazmen, ang picture nila kasama ang aktres.

Sey ni Kriz, “Super happy afternoon with @montesjulia08! Welcome back to @starcinema!!! SO EXCITED! Let’s do this!!!”

Matatandaang taong 2016 pa ang huling pelikula ni Julia sa Star Cinema, ang ‘Padre de Familia’, kung saan nakasama niya ang boyfriend niyang si Coco Martin.

Ito rin ang kanyang huling pelikula bago siya magpahinga sa showbiz at mag-stay sa Europe, at last year nga lang siya ulit napanood sa isang pelikula, kung saan nakatambal naman niya si Alden Richards sa pelikulang ‘Five Breakups and a Romance’.

Wala pang ibang detalye kung anong pelikula ang pagbibidahan niya sa Star Cinema, pero wish naman ng netizens na sana ay muli silang magsama sa isang proyekto ni Kathryn Bernardo o ni Coco.

Speaking of Kathryn, may ilang fans nila ni Julia ang pilit silang pinagkukumpara at pinagtatapat. At ang latest nga ay ang pagkukumpara sa mga pelikula nila last year.

First time na walang ka-love team o screen partner si Kathryn nang bumida siya sa ‘A Very Good Girl’ at ilang linggo after nito ipinalabas naman sa mga sinehan ang ‘Five Breakups and a Romance’ nina Julia at Alden.

Parehas kumita ng humigit 100 million pesos ang mga pelikula nila at parehas silang nagpakita ng husay sa pag-arte.

Pero sad ang mga fans ni Julia dahil walang nominations na nakuha ang idol nila sa FAMAS at Urian Awards at wala rin itong recognition na natanggap mula sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards, ha!

Sey tuloy ng fan niya sa X (dating Twitter), “Soon your time will come my queen, Julia Montes.”

Ako rin nga ay sad dahil mahusay naman talaga si Julia sa movie nila ni Alden, pero hindi nga siya na-nominate man lang, ha! (Byx Almacen)