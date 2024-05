Juday pinaligaya ng pamilya sa birthday

Ang sweet ng mga anak ni Judy Ann Santos, oh!

Dahil birthday niya ngayong May 11, at 46 years old na siya, naghanda ang kanyang anak na si Lucho ng breakfast para sa kanya, with matching kanta pa, ha!

“This boy… is just the sweetest!” sabi ni Juday.

“The best birthday ever! Breakfast for today made by Lucho. And Luna gave me flower bouquet. Si Ate (Yohan) tulog pa,” sey ni Juday.

At siyempre, hindi rin naman nagpakabog ang mister niyang si Ryan Agoncillo. Panalo nga ang photo ni Juday na pinost niya.

“Maligayang Kaarawan Judy Ann! (red heart). Cuyo, Palawan 2008. Canon 5D Mk2, 70-200L,” sabi lang ni Ryan.

Pero super ganda nga ng photo na akala mo ay painting, ha! Ang sarap ngang i-display `yon sa sala.

“I love you,” sagot ni Juay kay Ryan.

Anyway, patuloy pa rin na pinatutunayan ni Juday ang pagiging ‘Forever Kapamilya’ niya at isa sa mga ultimate star ng ABS-CBN. Heto nga at excited na ang mga fan sa ginagawa niyang mga proyekto, kabilang na rito ang seryeng ‘The Bagman’.

Umaarangkada na nga si Juday para sa taping ng action drama series na ‘The Bagman’, na pinagbibidahan din nina John Arcilla, Arjo Atayde.

Kamakailan lang ay nagpasalamat si Juday sa mga bumubuo ng series dahil sa munting sorpresa na inihanda nila sa set para sa kaarawan niya.

Ang ‘The Bagman’ ang magsisilbing acting comeback ni Juday pagkalipas ng limang taon, kung saan gumaganap siya bilang Presidente ng Pilipinas, kaya excited na ang mga fan na masaksihan muli ang kanyang galing sa pag-arte.

Naging emotional din si Juday sa kanyang Judy Ann’s Kitchen YouTube channel dahil sa reunion nila ng mga ‘Gimik’ co-star niyang sina Jolina Magdangal, Marvin Agustin, Mylene Dizon, Dominic Ochoa.

Sa higit tatlong dekada ni Juday bilang Kapamilya, napamahal na siya sa mga manonood dahil sa kanyang natatanging pagganap sa iba’t ibang serye at pelikula. Ilan sa mga hit shows niya ay ang ‘Mara Clara’, ‘Esperanza’, ‘Gimik’, at ‘Mula Sa Puso’, at ang mga pelikulang ‘Isusumbong Kita Sa Tatay Ko’, ‘‘Till There Was You’, at ‘Kasal, Kasali, Kasalo’.

Happy birthday, Juday! (Dondon Sermino)