Jayda, Francine wala nang dapat pag-usapan

Damay nga rin si Jayda Avanzado sa naging isyu ng nanay niyang si Jessa Zaragoza, na naghuhugas ng pinggan, na naka-makeup. Hirit kasi ng iba, eh, nandoon naman daw si Jayda, pero bakit hindi siya ang maghugas ng plato.

“Sinasabi nila na hindi raw ako naghuhugas ng pinggan. Pero ang katotohanan, naghuhugas po ako ng pinggan. Salitan po kasi kami sa bahay, depende sa kung sino ang hindi busy sa time na `yon.

“Ang nanay ko kasi, very nurturing siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na it brings her joy to serve me and my dad!

“Hindi po ako spoiled brat. Hindi po ako tamad!” sabi ni Jayda.

Matagal ngang nanirahan sina Jessa, Jayda, Dingdong Avanzado sa Amerika, kaya sanay sila sa mga gawaing bahay.

“Pati sa pagtatapon ng basura, kami ang gumagawa noon. Hanggang ngayon dito sa Pilipinas, ako rin ang naglalaba ng mga damit. May mga damit kasi na very critical, eh. Meron na pang-hand wash lang!” sabi ni Jessa.

Anyway, hanggang ngayon pala ay hindi pa rin nag-uusap sina Jayda at Francine Diaz. Pero, may dapat pa ba silang pag-usapan?

“I haven’t seen her for a while now. Last year pa po kami nagkita, siguro po noong nasa Amerika pa po kami,” sabi ni Jayda.

So, may gap na talaga?

“Hindi pa po kami nagkikita hanggang ngayon,” sagot niya.

Gusto pa ba niyang magkita sila ni Francine?

“Sa akin, I think, mangyayari at mangyayari rin po `yon, dahil maliit lang naman ang industriya,” sagot niya.

May dapat pa ba silang pag-usapan ni Francine?

“Sa tingin ko napag-usapan na namin ang lahat ng dapat pag-usapan,” saad ni Jayda.

Sa ngayon nga ay ang mga kapwa musikero ni Jayda ang tinuturing niyang pinaka-malalapit na kaibigan, tulad nina Zack Tabudlo, Elha Nympha, pati na rin mga nakasama niya sa serye na ginawa niya noon, na hanggang ngayon ay nakakausap, nakakasama niya.

Well, kaaliw ngang kausap si Jayda, na mahusay ngang magsalita, mapa-Tagalog man o English. At bongga siya, na ramdam mong hindi nagpi-filter ng mga sinasabi niya, ha! (Dondon Sermino)