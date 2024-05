Humirit ng rubbermatch! Isaac Go, Dyip sinagasaan SMB

SA pangunguna nina Isaac Go, Juami Tiongson at Stephen Holt, tinakbuhan ng No. 8 Terrafirma ang top seed San Miguel Beer 106-95 sa PBA Philippine Cup quarterfinals Sabado ng hapon sa Rizal Memorial Stadium.

Inihatid ni coach Johnedel Cardel ang Dyip sa first playoffs win sa kasaysayan ng prangkisa, importante ay nasagad ang twice-to-beat advantage ng San Miguel at napuwersa ang rubbermatch sa Miyerkoles.

Tumipa si Tiongson ng 29 points, 10 dito sa fourth nang sagutin ang bawat tangkang balik ng Beer. Tumapos si Go ng career-high 22 points mula 6 for 11 shooting sa 3s, naka-apat na tres si Holt tungo sa 25 markers na sinahugan ng 8 rebounds, 4 assists.

Suma-total, playoffs career-high ang isinumite ng tatlo at mga kakampi. Halos triple-double si Javi Gomez de Liano sa 15 points, 10 rebounds, 8 assists.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, tatlo sa pitong highest-scoring games ni Tiongson ay kontra SMB.

Beermen din ang unang defending champion at win-once No. 1 team na napuwersa sa sudden death.

Nagtitira sa labas ng arc si big man Go para ilabas mula sa paint si June Mar Fajardo at makaatake ang teammates.

“Kung andu’n si June Mar sa paint, hindi maka-layup mga kasama ko,” anang Dyip center.

Overall ay 15/40 sa labas ng arc ang Terrafirma.

“Then again, June Mar. Isaac is doing good against June Mar,” papuri ni Cardel sa kanyang slotman. “Sabi niya nakakapagod daw si June Mar, pero sabi ko nga, just limit him okay na tayo du’n.”

Tumapos pa rin si Fajardo ng 21 points, 16 rebounds, pero nawala ang 3-point shooting ng SMB na 9/29 lang – tatlo dito kay Terrence Romeo. Sumegunda ng 20 si CJ Perez, 11 kay Jericho Cruz. (Vladi Eduarte)