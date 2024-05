Donny, Belle panay holding hands, yakapan

Umamin si Ryzza Mae Dizon na avid viewer siya ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Ito ang tsika ng Ryzza nitong Biyernes sa ‘Eat Bulaga’.

Bago maglaro sa ‘Peraphy’ segment ng TV5 noontime show sina Donny Pangilinan at Belle Mariano ay nagpasalamat ang dalawa sa lahat ng mga sumubaybay ng kanilang serye at doon flinex ni Ryzza na alam na niya ang ending ng ‘CBML’ dahil napanood niya sa Netflix.

Mas advance kasing napapanood ang serye sa nasabing streaming service app.

Habang naglalaro nga ang DonBelle ay obvious na faney ng tandem si Ryzza, dahil panay bigay nito ng tips sa dalawa. Si Ryzza kasi ang nakasama nina Vic Sotto at Maine Mendoza sa pagho-host ng nasabing segment.

Ang cute-cute ngang tingnan ang kulitan nilang tatlo sa stage. Pinost pa nga ni Ryzza sa kanyang Instagram ang photos niya with Donny, Belle.

Samantala, nagpipiyesta naman sa online world ang DonBelle fans dahil sa sobra-sobrang ayuda ang ibinigay sa kanila ng mga idolo.

Trending sa X, TikTok, at Facebook ang photos at videos nina Donny at Belle na maya’t maya ay nagho-holding hands at parang wala silang paki kahit maraming mga mata ang nakatutok sa kanila. Panay pa ang yakapan ng dalawa, ha!

Siyempre, nagpaulan din ng kilig ang mga bida ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa sa guesting nila sa ‘EB’.

Komento nga ni Tito Sotto, bumawi raw sa paglalaro ng ‘Peraphy’ ang binatang anak nina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan. Talunan kasi si Donny nang una itong maglaro sa segment na ‘yon noong January. Pero nitong Biyernes ay nakuha nila ni Belle ang jackpot prize.

Sabi nga ni Bossing Vic, lucky charm daw ng aktor si Belle. Na-straight kasi nilang dalawa ang panalo hanggang sa jackpot round.

Ang tanong — naka-jackpot rin kaya sa ratings ang TVJ noontime show dahil sa pagtutok ng DonBelle bubblies online at sa free TV? Eh super trending sa socmed ang guesting nila sa ‘EB’.