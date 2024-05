Isiniwalat ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa na may isang grupo ang lumalapit sa mga aktibo at retiradong pulis na tumestigo sa International Criminal Court (ICC) laban sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte.

Ang grupong ito ay may kasama umanong bagman na taga-gobyerno na siyang nagbibigay ng salapi sa sinumang papayag na tumestigo laban kay Duterte, Dela Rosa at iba pang sangkot umano sa madugong drug war ng nagdaang adminis¬trasyon.

Sinabi ni Dela Rosa na ang grupong ito rin umano ang lumapit sa upperclassman niya na puma¬yag na makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC.

“Ang alam ko may kasama diyan ‘yung bagman, may bagman na kasama na financier. Kilala natin na may hawak na pera, ‘yung tao na iyan kasama sa team nila. So baka nga pati ‘yung upper class ko eh dahil nga siguro sa ma¬laking bag ‘yung dala-dala ng bagman na kasi nila sa team eh baka naimplu¬wensiyahan. Hindi naman sana ganun,” wika ni Dela Rosa sa interview sa DWIZ nitong Sabado.