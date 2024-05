Clarin ni-revoke lisensiya ng pumalpak na timekeeper

TULUYANG ni-revoke ng Games and Amusements Board (GAB) ang lisensiya ni ringside official timekeeper Jordan Dopalco matapos mapatunayang nagpabaya ito sa kanyang tungkulin na nagdala sa kapahamakan sa boksingerong si Ramil Macado laban kay Lorenz Dumam-ag sa kanilang World Boxing Organization (WBO) Oriental flyweight title fight nitong Mayo 1 sa Mandaue Cultural and Sports Complex sa Cebu.

Naglabas ng desisyon ang GAB mula sa isinagawang Board resolution na nagsasabing hindi nagampanan ni Dopalco ang kanyang sinumpaang tungkulin na pangalagaan ang kapakanan at karangalan ng boksing na ibinase sa kawalan ng dedikasyon na nagresulta sa pagkawalang-bahala sa pamumuhay ng isang boksingero matapos kuhanan lamang ng video at litrato ang tatlong knockdown ni Macado at kalimutan ang tungkulin nito bilang timekeeper.

“Such conduct falls short, absent even, of the standards expected from a GAB-licensed Professional Timekeeper and is deemed unacceptable in professional boxing. Wherefore, premises considered, the Board finds respondent Jordan O. Dopalco administratively liable for gross negligence and conduct unbecoming of a professional timekeeper. Accordingly, his license as a GAB-licensed Professional Timekeeper is hereby REVOKED effective immediately,” ayon sa inilabas na Board Resolution ng GAB.

Nagkamali ni Dopalco na nasa ringside na nagresulta sa pagkaka-KO kay Macado na tumagal umano ng apat na minuto at 55 segundo kaya bumagsak nang dalawang beses ang huli sa first round ng nakatakdang 12-round bout.

Legal na napabagsak ni Dumam-ag si Macado na naiwasan naman ang 10-count ni referee Danrex Tapdasan, subalit nagpatuloy pa rin ang laban na inaasahan sanang magtatapos kasunod ng bilang na senyales ng pagtatapos ng round. Nagpatuloy ang laban at sa kasawiang palad ay napatumba muli si Macado at nalampasan ang bilang ni Tapdasan.

Habang hilo si Macado ay nagpatuloy sa atake si Dumam-ag at napabagsak si Macado sa ikatlong beses at hindi na nagawa pang malampasan ang tinamong mga suntok ng tubong Zamboanga del Norte boxer upang maibigay ang unang pagkatalo sa Cebu City-based boxer.

“Nag-review na po ng videos and documents. Pinasagot na po si time keeper. Nagbigay na po ng full report ang boxing division and nasa legal na po natin,” pahayag ni GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin sa mensahe nito sa Abante Sports. “We will make sure po na hindi tutularan kasi buhay ng boksingero po ang nakataya at integridad ng boxing.”

Ayon rin umano sa naturang resolusyon ay isasangguni nila sa WBO ang magiging desisyon ng laban nina Dumam-ag at Macado kung magkakaroon ng agarang rematch o mag-iisyu ng ibang desisyon na itinuturing na kailangan bilang pangunahing nangangasiwa sa naturang laban. (Gerard Arce)