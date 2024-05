Nabisto ng Philippine Coast Guard ang pagtambak ng durog na coral sa Escoda (Sabina) Shoal sa West Philippine Sea (WPS) na posibleng preparasyon sa gagawing reclamation ng China.

Ang Escoda Shoal ay mas malapit lamang sa Palawan (139 kilometro) kumpara sa Ayungin Shoal na 197 kilometro ang layo.

Sinabi ni Commodore Jay Tarriela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea na noong ipinadala ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal, napansin nila na umaaligid lamang ang 30 Chinese militia vessel bukod sa mga research ship, Navy vessel at helicopter.

Kumpara sa Sandy Cay na marami na ang tinambak, sa Escoda Shoal naman ay parang nagsisi¬mula pa lamang ang China.

“Dito kumbaga nagsisimula pa lang. So kung sasabihin natin na itong pagdu-dump ng coral na ginawa nila sa Sandy Cay has allowed them (China) to expand itong land area, surface area na ito as artificial island, then most likely kung hindi natin imo-monitor ito, at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din na sa Sabina Shoal, ay malalaki na rin ang mga isla na ginawa nila,” wika ni Tarriela.

Halos isang buwan na raw nagbabantay ang BRP Teresa Magbanua sa lugar upang hadlangan ang posibleng reklamasyon ng China sa teritoryo ng Pilipinas.