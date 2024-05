Bicol Loco Festival usap-usapan pa rin

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Isang linggo matapos ang kauna-unahang Bicol Loco Festival sa Legazpi, Albay ay usap-usapan pa rin ng mga Bicolano ang masaya at makulay na pagdiriwang!

Tunay naman kasing nakakamangha, nakakatindig balahibo, at nakakabilib! Mapapa-wow ka talaga! Ito ang masasabi ko sa matagumpay na selebrasyon ng Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival noong May 3-5 sa Albay.

Higit 80,000 katao ang dumagsa bawat araw sa Old Legazpi Airport para panoorin ang makukulay at naglalakihang hot air balloon habang nagsisilbing backdrop ang Bulkang Mayon. Makapigil hininga rin ang kanilang panonood sa skydiving, paramotors, drones, ultralight planes at performance ng Global Stars aerobatic team.

Bakas sa mukha ng mga dumalo ang kasiyahan. Tumatak sa puso at damdamin ng mga Bicolano at iba pang dumayo ang naging karanasan nila sa tatlong araw na festival. Matagal natin itong pinangarap sa mga kababayan nating Bicolano at nagkaroon ito ng katuparan noong nakaraang linggo.

Bukod sa hot air balloon at air show, dumagundong din ang hiyawan ng mga tao sa performance nina Sarah Geronimo, Bamboo, at ang surprise appearance ni Apl.De.Ap. Ang kanilang performance ang talagang tumatak sa unang gabi ng concert.

Nagpasiklab naman sa ikalawang gabi ng concert ang rock legend na si Ely Buendia, ang dating lead vocalist ng ‘Eraserheads’ at ang walastik na performance ni Jericho Rosales.

Congratulations naman sa mga masuwerteng nagwagi sa raffle draw. Kabilang sa mga naging premyo sa raffle ay dalawang house and lot, 20 unit ng 43-inch Smart TV, 20 unit ng motorsiklo at 200 nanalo ng P1,000 GCash. Nagbigay din tayo ng libreng akomodasyon sa Misibis Bay Resorts.

Sa mga magke-claim ng kanilang premyo, bumisita lang sa tanggapan ng Ako Bicol Party-list sa Embarcadero de Legazpi at hanapin si Ms. Anelyn Sumanga. Dalhin at ipakita ang inyong winning ticket at valid proof of identification. Ganoon lang po kasimple.

Gusto ko namang pasalamatan si Kapamilya actor Robi Domingo dahil sa hanep niyang pagho-host ng concert. Suwabe ang kanyang delivery dahil inakyat niya ang energy ng audience bago magsimula ang concert.

Maraming salamat din kay Capt. Joy Roa ng Air Safari sa pagtulong niya upang maihatid ang festival sa mga kababayan nating Bicolano.

Higit sa lahat, nais ko rin pasalamatan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang pagbisita sa Bicol Region. Ang kanyang presensiya ay nakadagdag sa enerhiya at pagpapaangat ng ating komunidad.

Bukod sa kanyang pagdalo sa Bicol Loco Festival, ang kanyang pagdalaw sa Legacy Hospital site at groundbreaking ng bagong Multi-Purpose Training Facility ay nakapagbigay ng pag-asa at kasiyahan sa mga kababayan nating Bicolano.

Ang mga pasilidad na ito ay dinisenyo na serbisyo ang nasa isip at puso. Hindi magtatagal, magiging abot-kamay na ang de-kalidad na healthcare sa mga Bicolano. Kaya naman labis akong nagpapasalamat kay Speaker Romualdez at sabik na nakaabang sa mga positibong pagbabago na ilalatag niya para sa bansa.

Salamat sa lahat ng sumuporta at nakiisa sa selebrasyon ng kauna-unahang Bicol Loco Festival. Ang inyong partisipasyon ang siyang nagbigay lakas upang maging espesyal ang Hot Air Balloon and Music Concert Festival.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabahagi tungkol sa event na ito. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!