Umani ng batikos si Sen. Ronald “Bato” Dela Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, mula sa mga kapwa niya mambabatas dahil sa patuloy na pagdinig ng kanyang komite sa “PDEA Leaks” kahit wala namang naiihain pang matitibay na ebidensiya at kaduda-duda ang ilang nakasalang na personalidad.

Ayon kay House Deputy Speaker David “Jay-Jay” Suarez, hindi dapat na bumabase si Dela Rosa sa mga sabi-sabi lamang sa pag-iimbestiga nito sa mga dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

“Mas mataas ang ating inaasahan mula sa Senate leadership… Bakit pa natin pinag-uusapan ang dokumento kung leak lang?” tanong ni Suarez.

Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kahit karapatan ng isang Senate committee na magsagawa ng mga pagdinig, hindi naman aniya dapat na mauwi ito sa isang political circus o political witchhunt.

“Puro haka-haka lang, wala pa talagang ebidensya,” ani Zubiri.

Samantala, tinawag na “jukebox” ni Pangulong Bongbong Marcos si ex-PDEA agent Jonathan Morales dahil “tutugtog ito ng kahit na anong kanta basta hinulugan ng barya.”

Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya pag-aaksayahan ng oras ang mga kasinungalingan ng isang taong walang ni katiting na kredibilidad at maituturing na isang professional liar.

Kanya ring kinuwestiyon ang record ni Morales na napakaraming kaso sa hukuman, mga maling salaysay, at reklamo mula sa mga inosenteng indibidwal.

“Tingnan mo na lang ang kanyang… may kaso siya na false testimony. Iyan ganyan. Ilan bang mga… Marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan,” anang Pangulo.

Si Morales ay sinibak bilang isang pulis at bilang isang PDEA agent dahil sa mga katiwalian, kamalian, at hindi pag-akto sa serbisyo bilang isang tunay na alagad ng batas.