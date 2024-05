Aalis tayo

Ito na marahil para sa akin ang pinakamadamdaming maisusulat ko sa espasyong ito. Yumao ang kapatid ko, ang Ditse ko, noong nagdaang linggo. Lilimampung taong gulang pa lamang. Dinapuan ng kanser. Matapos ang tatlong buwan na pakikipaglaban sa sakit, yumao na.

Saksi ako sa kaniyang buhay. Kaming dalawa ang naiwan nang maulila kaming lubos noong nasa kolehiyo ako.Saksi ako sa kaniyang pagsusumikap bilang guro, magulang, asawa, kaibigan, at kapatid. Napakamasayahin ng Ditse ko. Magaling kumanta at maggitara. Malakas ang boses na isang magandang katangian sa pagtuturo sa mga paslit sa lungsod namin sa Valenzuela.

Saksi rin ako sa mga huling sandali ng Ditse ko habang nasa ospital. Saksi ako sa kaniyang masakit na pakikipaglaban upang madugtungan pa ang kaniyang buhay. Naulila ng Ditse ko ang kaniyang asawa at dalawang anak na pawang nag-aaral pa. Naulila niya ang maraming kamag-anak namin at napakaraming kaibigan na pawang nagdalamhati sa kaniyang pagyao.

Nais kong gamitin ang espasyong ito para pasalamatan ang lahat ng tumulong sa amin mula pa noong nagkasakit siya hanggang sa mga gamutan at nang maiburol at mailibing sa isang bayan namin, ang Obando. Nais kong pasalamatan maging ang hindi nakakakilala nang lubos sa Ditse ko na tumulong sa pamamagitan ng panalangin at lubos na kailangang pera para sa kaniyang gamutan.

Nagdaos ako ng fund-raising raffle ng mahahalagang aklat sa buhay ko noong Marso para makatugon sa panimulang gastusin ng inaakala naming mahabang gamutan. Nagpapasalamat ako sa mga sumali. Malaking bagay ang naipong pondo para matugunan hindi lamanag ang gamutan kung hindi ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya ng Ditse ko.

Napagaan ng pagtutulungan ang naramdaman kong lungkot na pilit kong itinatago sa tuwing dadalaw ako sa kapatid ko sa ospital.

Dinaramdam ko ang kaniyang pagkawala na maaaring dalhin ko sa mahabang panahon. Dinaramdam ko ang kaniyang pag-alis o, gaya ng madalas nating gamiting salita hinggil sa pagkawala ng minamahal, pagyao.

Pag-alis ang ibig sabihin talaga ng pagyao. Pero dahil sa matalanghigang paglalarawan natin ng estado ng kamatayan, tinatawag natin itong pagyao o pag-alis. Pag-alis sa buhay at mundong ito na tinatawag din nating pagsasakabilang-buhay. Tinatawag nating sumakabilang buhay ang namatay dahil sa paniniwalang may buhay, mas komportable at payapang buhay, higit sa buhay samundong ito. Kaya nga tinatawag din natin ang mga namatay na namayapa na. Nasa isang estado na puro kapayapaan na lamang. Wala na ang kirot at paghihirap. Wala ang mga suliranin. Malaya sa kalungkutan.

Umaalis tayo lagi. Umaalis para magtrabaho, para mamasyal, para pumasok sa paaralan. Umaalis para pagkatapos ng bawat araw, umuwi muli sa tahanan natin.

Pero may mga pag-alis tayong hindi na uuwi muli kahit kailan sa nakagisnang bahay. Aalis tayo. Pupunta sa lugar na payapa. Yayao tayo. Malungkot. Masaklap. Pero naroon ang pag-asang matatagpuan natin ang kapayapaan sa pupuntahan natin higit sa buhay na ito.

Sa pag-alis ng aking kapatid, hangad ko ang kapayapaan ng kaniyang paglalakbay at ng kaniyang hantungan.

Maraming salamat sa mga dumamay sa aming pagdadalamhati.