12.8M agad sa TikTok, FB, IG Vice pinaiyak mga Pinoy sa ‘Piliin Mo Ang Pilipinas’ trend

Tinanggalan ng boses, o muted na ang ginawang video ni Vice Ganda sa TikTok, na sa loob ng 16 oras ay humamig na agad ng 5.1M views.

Ito nga `yung usong-uso ngayon na ‘Piliin Mo Ang Pilipinas’ trend, na kung saan ay pinagmamalaki ng mga content creator ang iba’t ibang magagandang lugar sa Pilipinas, gamit ang naturang kanta.

Sa simula ng video ay pinakita nga ni Vice ang iba’t ibang magagandang lugar sa Pilipinas tulad ng Bohol, Rice Terraces, at iba’t ibang magagandang isla, falls.

Pero kakaiba siyempre ang atake ni Vice, na alam mong pinag-isipan talaga. Dahil sa halip na puro `yun lang ang ipagyabang niya, o ang mga tourist attraction nga sa Pilipinas, nilagay rin niya ang mga lugar na lumikha ng isyu.

Pinakita nga niya na kunyari ay nagpunta siya sa mga lugar na `yon. Tulad ng matinding trapik sa EDSA, na puno ng polusyon.

Meron ding eksena na nasa jeep siya at ramdam ang mainit na panahon, at mga eksena ng mga pasahero sa jeep.

Meron ding rally tungkol sa pag-phase out ng mga jeep sa Pilipinas, at kitang-kita ang malungkot na mukha ni Vice.

Meron ding monumento ni Jose Rizal, na nilagyan ng building sa likod.

Hindi rin kinalimutan ang pagkakaroon ng resorts sa Chocolate Hills.

At siyempre, ang West Philippine Sea, na pinakita ni Vice na kunyari ay nasa barko rin siya, at biglang-bigla ay naloka siya dahil may bumomba ng tubig sa kanya.

Sa huli, makikita si Vice na hilahod na hilahod sa isla, gumapang at pilit na inaabot ang watawat ng Pilipinas. At madrama nga ang eksenang `yon, dahil noong aktong naabot niya ang Philippine flag ay lumabas ang mga linyang…

“Kahit mahirap kang ipaglaban, pinilii pa rin kita, Pilipinas.”

Halo-halo ang emosyon ng mga netizen sa post na `yon ni Vice:

“Muted sound. Just like all the silenced voices.”

“Socially relevant. Napakahusay ni Meme.”

“This is how you make use of your platform. Humor + Social Awareness. Only Vice Ganda.”

“This is how you use your influence.”

“For someone who strives for rights of people who are oppressed in society. It’s impressive that she used her big platform to tackle a topic that many people could see.”

“Si Meme ‘yung humabol sa deadline, pero siya ang highest score.”

Siyanga pala, pinost din ni Vice ‘yon sa Instagram, at sa oras na ito, humamig na `yon ng 3.8M.

Samantalang sa Facebook ay humamig na rin ito ng 3.9M views.

At siyempre, tuwang-tuwa, puring-puri rin si Vice ng mga kapwa niya artista.

“Exactly! Such a serve ma!” – Bretman Rock.

“The message!” – Anne Curtis.

“Meme totoo lahat ito. Ang galing ng pagkuwento.” – Jolina Magdangal.

“Valedictorian ka Meme. Socially relevant.” – KaladKaren.

“Thank you Meme. U made us proud and cry at the same time.” – Sofia Andres.

“Ipaglalaban pa din natin ang Pilipinas!” – Tim Yap.

“Tinapos na ni Vice ang laban! Kaboom!” – Pokwang.

True, may haplos sa puso ang content na ito ni Vice.