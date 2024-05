Yankees pinulbos Houston Astros

SA unang pagkakataon, nagsunod-sunod na nag-deliver ng home run sa iisang laro ang sluggers ng New York Yankees na sina Juan Sotto, Aaron Judge at Giancarlo Stanton.

Nangyari ang pambihirang ratsada ng power trio nitong Miyerkoles sa 9-4 win ng Yankees kontra Houston Astros sa Yankee Stadium, limang run pa ang sinindihan ni Soto, pinaglayag ang unang pitch na ibinato sa kanya ni Spencer Arrigheti sa first inning.

Naglayag ang fastball ng Houston rookie sa 440 feet tungo sa likod ng Astros bullpen sa left-center field, inumpisahan ni Judge ang third sa 404-foot shot sa right-center.

Dalawang batters ang nakalipas, pinalipad ni Stanton ang 119.9 mph rocket tungo sa second deck – ang 440-foot solo drive sa left field, ikinahon ni New York starter Carlos Rodon ang panalo, nagbigay lang ng two runs at seven hits sa 6 1/3 innings. (Vladi Eduarte)