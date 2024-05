Sb19 Stell flinex collab kay Ryan Cayabyab

Ginamit ni Stell Ajero ng SB19 ang kanyang Instagram para i-flex ang photo niya kasama si National Artist for Music Maestro Ryan Cayabyab with the Philippine Philharmonic Orchestra.

Kuha ang photos during rehearsal para sa ‘Gen C: A Musical Offering from National Artist Ryan Cayabyab’ concert.

Pinusuan ito ng netizens at agad nag-trending.

Kung proud si Stell sa partisipasyon niya sa birthday tribute concert ni Mr. C, super excited naman ang fans niya na mapanood itong kumakanta ng OPM classic hits na gawa ng Pambansang Alagad ng Sining.

Say nga ng fan niya, “We are always ready for whatever, our dear nonchalant sunshine, Stell. Excited to see you perform in a full circle orchestra with Mr. C. Full support kami!”

Another milestone nga ito para sa SB19 member. Bonggang achievement nga naman sa isang singer ang kumanta ng live habang tumugtog si Mr. C at ang world-class na Philippine Philharmonic Orchestra.

Lalong nagkukumahog sa pagbili ng tickets ang mga faney nang makitang nagre-rehearse na si Stell kasama si Maestro Ryan at ang PPO.

Dalawang araw ang concert, May 11 and 12 sa Samsung Performing Arts Theater, pero sa unang araw lang mapapanood ang pambatong member ng SB19.

At ang bongga nga dahil kailangang magdagdag ng upuan para lang ma-accommodate ang fans ni Stell, ha!

Pahulaan nga pala ang fans kung ano’ng Cayabyab classic song ang kakantahin ni Stell.

Sa recent BillboardPh event, sa blue carpet bago siya pumasok sa event’s venue, ay tinanong namin si Stell kung ano ang OPM song na gustong-gusto niya. ‘Araw Gabi’ ang sagot niya at kinanta niya ito nang a cappella. Shookt ang mga tao sa blue carpet at pinalakpakan siya ng bonggang-bongga.

Si Maestro Ryan ang composer ng nasabing song, na unang kinanta ni Nonoy Zuniga, pero muling binuhay at pinasikat ni Regine Velasquez-Alcasid.

Feeling ko ito ang kakantahin ni Stell sa Gen C concert. Bet din ng netizens na ito ang kantahin ni Stell dahil nag-viral ang video nito nang kantahin ni Stell ng a cappella.

Bongga! (Ogie Rodriguez)