Robert Bolick, NLEX uunahan Meralco

Quarters Game 1 Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:30pm – NLEX vs Meralco

7:30pm – TNT vs Rain or Shine

BAGO umpisahan ng NLEX at Meralco ang best-of-three quarterfinals series ng PBA Philippine Cup, markado na ni coach Frankie Lim ang assignment.

“Rest, recuperate, review,” anang Road Warriors coach na aasa sa main gunner na si Robert Bolick.

First game sa Smart Araneta Coliseum ang Road Warriors-Bolts, bago ang TNT-Rain or Shine sa nightcap.

Pumasok bilang sixth-ranked team ang NLEX, haharapin sa best-of-three series ang No. 3 Meralco. Malaking bagay sa magkatunggali ang apat na araw na pahinga.

Nakaiwas sa playoff for eighth ang Bolts nang itumba ang dating unbeaten San Miguel 95-92 noong Sabado.

Out na sa season si injured starting guard Aaron Black, pinangunahan ni Cliff Hodge ang ratsada ng hukbo ni coach Luigi Trillo na nakapiga rin kina Chris Newsome, Allein Maliksi, Chirs Banchero.

Naligtasan din ng Road Warriors ang knockout game nang ambusin ang Ginebra 76-72 noong Linggo. Tinalo ng NLEX ang Bolts 99-96 sa elims noong March 6.

“Marami kaming pag-iisipan tungkol sa Meralco, especially after their win over San Miguel,” punto ni Lim. “Parang nag-iiba laro nila, pati ‘yung kanilang bigs. (Raymond) Almazan, (Brandon) Bates.”

Muli ay si Bolick ang mangunguna sa atake ng Road Warriors. Sinilaban niya ang Bolts ng 26 points – 16 sa fourth quarter – sa lone game sa elims.

“Sila yata ang tumalo sa lahat ng malalakas – Magnolia, Ginebra, San Miguel,” puna ng prized guard. “So this team is very good, defensive team. Magandang matchup ‘yun. Tingnan natin.” (Vladi Eduarte)