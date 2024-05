Matindi bakbakan sa 3YO & Above

MAKIKIPAGTAGISAN ng bilis sina Golden Petita at Ginger Cat sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Maliban kina Golden Petita at Ginger Cat, ang ibang kasali sa 1,200-meter race ay sina Live Like An Angel, Breakthrough, Akroun Silver at Memory Of The Sun.

Rerendahan ni veteran jockey Mark Angelo Alvarez si Golden Petita, habang si Jomer Estorque ang gagabay kay Ginger Cat sa event na nakalaan ang P22,000 added prize na hahamigin ng winning horse owner.

Pakakawalan ang nasabing karera sa Race 1, simula iyon ng winner take all (WTA) kaya tiyak na nag-aaral na ang mga karerista ng kanilang tatayaang kabayo.

Tiyak na multiple ang pili ng mga karerista para malaki ang tsansa na maka-isang puntos agad sa WTA.

Mag-uuwi naman ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, pitong races ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) kaya tiyak na masisiyahan na naman ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)