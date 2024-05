Laurenz Paul Victoria wow sa Pasay Voyagers

IBINUSLO ni dating Mapua University Cardinal Laurenz Paul Victoria ang kabuuang 21 puntos upang muling itala ang panalo para sa Pasay Voyagers, habang inilista ng Batangas City Tanduay Rhum Masters at South Cotabato Warriors ang dalawang sunod na panalo, Miyerkoles ng gabi, sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sixth season sa Cuneta Astrodome sa Pasay City.

Madaling dinispatsa ng Pasay ang dayong Rizal XentrMall Golden Coolers sa iskor na 89-75 kasunod ng dominasyon sa laro na ipinagpatuloy hangang sa huling quarter nang kumana ng anim sa 10 puntos si Victoria para sa kanyang 9-of-17 shooting kasama ang anim na rebounds, habang mayroong ambag na double-double si Patrick Sleat sa 14 points, 10 rebounds, limang assists at dalawang steals.

Nagsalpak rin ng tig-14 puntos sina Dhon Reverente, na nagsama pa ng pitong boards, at si big man Warren Bonifacio, na mayroon ring tigatlong rebounds at steals upang dalhin sa 4-2 kartada ang Voyagers na nakabawi sa huling pagkatalo kontra South Cotobato.

Nabalewala naman ang inirehistro ni Alwyn Alday na 20 points sa 8-of-13 shooting na nahulog naman sa parehong 4-2 marka kasunod ng dalawang sunod na pagkatalo, katabla rin ang Manila SV Batang Sampaloc.

Nagtulong-tulong sina Jeckster Apinanna na tumapos ng 14 points at siyam na rebounds, Mark Niel Cruz sa 13 markers at pitong boards, Cedric Ablaza sa 11 pointts at siyam na boards at RJ Ramirez sa 10 upang lasingin ng Tanduay Rhum Masters ang Negros Muscavados sa 72-62 sa unang laro.

Nasayang ang kinana ni Renz Palma na 20 pointts at tig-limang boards at assists katulong si Jeremy Cruz sa 10 marka na umalat ang laro kasunod ng apat na sunod na pagkatalo para sa 3-4 marka.

Sumandal naman ang South Cotobato sa mainit na laro ni John Wilson sa 28 points at siyam na rebounds upang dalhin sa back-to-back na panalo ang koponan tungo sa 4-3 rekord katabla ang Valenzuela Classics VACARGO matapos paluhurin ang Bulacan Kuyas sa 85-82.

Nag-ambga para sa Warriors si Chris Dumampig sa double-double na 10 points at 10 board, kasama sina Kyle Tolentino sa siyam na puntos at apat na rebounds at Jammer Jamito sa walong puntos at pitong boards. (Gerard Arce)