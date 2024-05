Kinulit kay Vhong: Denise Laurel umalma sa mistaken identity

Idinaan ni Denise Laurel sa TikTok ang pag-alma niya sa pagkakamali sa pagkatao niya.

Naloloka nga si Denise, na ang tagal na niya sa showbiz, pero ang dami-rami pa ring nagkakamali sa kanya. Imagine, napagkakamalan siyang si Deniece Cornejo, ha!

Ang dami ngang nagtatanong sa kanya tungkol sa kasong Deniece, Vhong Navarro. Kaya hindi na siya nakatiis, at `yun na nga, nag-TikTok na siya para ilabas ang nararamdaman niya.

But in fairness, hindi naman siya pikon, kundi idinaan din niya sa biro ang lahat. Pero sana naman, matuto na rin ang iba, ‘di ba?

“Not mad, just tired cause its DeniSe… with an Sssss.

“Just let me be DeniSsssseeee,” sey ni Denise.

Kasi nga raw, every time na nagla-live siya sa kung ano mang social media platform, palaging may sumisingit na ganung katanungan, eh, wala nga naman siyang kinalaman doon.

“I serve you years of talent not foodz,” pabirong hirit pa niya.

“’Di lumalagpas kahit anong live o post may hirit haha. I got no issues since birth.

“Enough is enough! Been a good sport since 2014. Wrong send po since 2014!” sabi pa ni Denise.

Heto naman ang chika ng mga netizen:

“Barking up the wrong tree!”

“You should guest on Showtime.”

“You’re the only Denise I know.”

“Stop na the obviously intentional mistaken identity. Hindi niyo mapipikon si DeniSe Laurel. DeniSe Laurel.”

“Baka pini-playtime ka lang nila DeniSe.”

“Ang layo naman ng beauty ni Denise kay Deniece.”

“Kaloka naman na up to now ikaw pa rin ang napagkakamalan.”

“Basta kami kilala ka naming Denise. Kaloka ang iba.”

Well, bagamat dinaan ni Denise sa pabiro ang pag-alma niya, sa totoo lang, nakakainis din naman talaga, na ang tagal mo na sa showbiz, ang dami mo na ring nagawang serye, pero heto, may mga mga tao pa rin na parang mas pinipili ang magkamali, ha!

Oh, hayan ha! DeniSe siya. Okey na ba? (Dondon Sermino)