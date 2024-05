Kaila Estrada walang alam na siya ang killer sa DonBelle serye

Tapos na ngang ipalabas sa streaming platform na Netflix ang teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Kahit sa Biyernes pa ng gabi magtatapos ang free TV broadcast nito sa TV5, A2Z, at Kapamilya Channel ay may ilang cast members na nito ang nag-post ng kanilang farewell message para sa pagiging bahagi nila sa hit serye.

Isa nga ang bida ng serye na si Belle Mariano sa mga nagpaalam at nagpasalamat sa viewers.

“As Caroline would say, ‘add it to my tab’, this time I say, ‘add this to my memories’,” post ni Belle.

Nag-post na rin ng kanyang farewell message si Karla Estrada na gumanap na Bettina, ang na-reveal na main kontrabida ng first DonBelle serye.

Sey niya sa kanyang post, “This show was definitely one for the books.”

Marami namang netizen ang nakapansin ng mga picture at video ni Karla na pinost nina Ruffa Gutierrez at Rowell Santiago na nasa set ng wedding scene nina Donny Pangilinan at Belle na bahagi ng episode 148 (finale).

Sa serye kasi sa episode 147 na-reveal ang pagiging kontrabida ni Karla at sa finale episode na nga ay pinakita na nakakulong ang kanyang character at hindi na siya pinakita sa wedding nina Bingo at Ling, characters nina Donny at Belle.

Ayon sa aming source, mas naunang i-tape ang wedding scene ng episode 148 kesa sa revelation ni Bettina as the killer sa episode 147.

Talagang tinago raw ng management kung sino ang pumatay sa nanay ni Ling na si Divine (Shaina Magdayao) at maski nga ang cast at mismong si Kaila ay nalaman lang kung sino ang pumatay nang kukuhanan na ang mga eksena sa episode 147.

Wala ngang alam si Kaila na siya pala ang killer ni Divine, ha!

Ganun daw talaga kahigpit kaya wala ring lumabas na leak at na-surprise na lang ang viewers na si Bettina pala ang sagot sa katanungan ng bayan.

Samantala, nasa TV5 Media Center nitong Thursday si Karla para i-promote ang Priceless Finale ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa ‘EAT Bulaga’ at isa sa mga binisita niya roon ay ang mag-asawang Julius at Christine Babao.

Sa ambush interview ni Tintin sa kanya ay nasabi niyang wala pa siyang kasunod na proyekto pagkatapos ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Dahil sa husay niya sa pag-arte, ngayon pa lang ay marami na ang excited sa next project niya.

Bonggels! (Byx Almacen)