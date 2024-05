Joshua Garcia, Emilienne Vigier nakakakilig lambingan

Kiligin pa kaya ang mga fan kina Joshua Garcia at Julia Barretto? Bumenta pa kaya sa takilya ang movie na gagawin nila?

Sa ngayon kasi, kapansin-pansin na marami na rin ang kinikilig kina Joshua, Emilienne Vigier. Ang daming naaliw kapag nakikita silang magkasama sa mga event.

Marami rin ang nagagandahan kay Emilienne, na sabi nga nila, sa unang tingin, parang si Ellen Adarna. At yes, ang dami ring nakakapansin, na super glowing din si Joshua ngayon, na habang nagkakaedad, ay lalong lumalabas ang kanyang kaguwapuhan.

Meaning, magandang impluwensiya si Emilienne kay Joshua.

Anyway, sa mga bagong photo na naglabasan na naka-tag ang dalawa, ang saya-saya ng mga fan na makitang magkasama sila. Wala na rin silang kiyeme kung magyakapan, maglambingan sa harap ng publiko, o social media.

Gone are the days na nagtatago pa sila. Na ang mga photo nila, bagamat nasa isang event sila, pero magkahiwalay ang drama nila.

May certain kilig na rin talaga ang dala nila. Kitang-kita kasi kung gaano kasaya si Joshua sa piling ni Emilienne.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“May hawig talaga ang girlfriend ni Joshua kay Ellen oh!”

“Ang sarap nilang tingnan magkasama, ang saya-saya nila.”

“Waaaaah, kinikilig ako kapag nakikita ko sina Joshua, Emilienne.”

“Tingin ko, may ka-forever na talaga si Joshua.”

“My Juswaaaaaa ingatan mo relasyon niyo ni Emilienne.”

“Ang ganda rin talaga ng girlfriend ni Joshua, at ang sexy pa.”

Well, minsan talaga, mas maganda, mas tahimik, mas masaya, kapag ang dyowa ng sikat na artista, ay non-showbiz, ‘di ba? (Dondon Sermino)