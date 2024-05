Jalen Brunson ‘sinapian’ matapos maalog ang paa

IPINAGPAG ni Jalen Brunson ang right foot injury, pumasok ng locker room pero bumalik at ikinalat sa second half ang 24 sa kanyang 29 points para giyahan ang New York Knicks sa 130-121 panalo kontra Indiana Pacers Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa ‘Pinas).

Abante ang Knicks 2-0 sa kanilang Eastern Conference second-round playoff series. Lipat sa Indiana ang susunod na dalawang laro, Game 3 sa Sabado (araw sa Manila).

Pumasok ang tres ni Brunson para sa 24-13 lead sa first quarter bahagi ng 10 of 14 clip ng New York para umpisahan ang laro. Matapos sumagot ng isa ding 3-pointer sa kabila si Obi Toppin, nagpapa-sub na si Brunson sa bench.

Mukhang umalog ang paa ni Brunson habang dumidepensa.

Diretso siya sa locker, buong second quarter na hindi naglaro.

Inagaw na ng Pacers ang unahan 73-63 sa halftime, pagbalik ni Brunson ay nayanig ang Madison Square Garden at nagsimula ang balikwas ng Knicks.

“I mean, he’s a warrior. That’s all I got,” ani Donte DiVincenzo. “There was no doubt in my mind that he’ll be back.”

Humugot pa ang New York ng career playoff-high 28 points kay OG Anunoby na lumabas din ng third quarter dahil sa left hamstring injury. Nag-ambag si DiVincenzo ng 28 points, may 19 points, 15 rebounds, 7 assists si Josh Hart.

Bounce back mula malamyang Game 1 si Tyrese Haliburton para magsalansan ng 34 points, 6 rebounds, 9 assists pero naubusan ang Pacers. Tumapos si dating Knicks forward Toppin ng 20 points. (Vladi Eduarte)