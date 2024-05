GM Darwin Laylo petmalu mga karibal

TUTULAK ng piyesa ang dalawang chess Olympiad veteran na sina GM Darwin Laylo at IM Paulo Bersamina sa magaganap na 1st Herbert Tabernilla Surveying and Engineering Services Open Rapid Chess Championship na lalaruin simula bukas (Mayo 11) sa Imus Youth Center sa Imus, Cavite.

Nakalaan ang P10,000 para sa magkakampeon, inaasahang mapapalaban sina Laylo at Bersamina sa ibang woodpushers na kalahok tulad nina GM-elect Daniel Quizon, International Master Ronald Dableo, FM Christian Gian Karlo Arca at AIM Chester Caminong.

Hahamigin naman ng second hanggang fifth placer ang P7,000, P5,000, P3,000 at P1,000, ayon sa pagkakasunod habang may special prizes na tig-P1,000 ang ibibigay sa Top Senior, Top Junior, Top Coach, Top PWD at Top Lady.

Susulong din ng piyesa sina IM Michael Concio, Jr., IM Barlo Nadera, FM Roel Abegas, Remark Bartolome, NM Lloyd Rubio, WNM Bonjoure Fille Suyamin, Sherwin Tiu, Lourecel Hernandez Ecot, Jirah Floravie Cutiyog, Maryss Caldoza, Geraldine Camarines at Maureen Lepaopao.

Maging si National Master (NM) Tyrhone James Tabernilla ay kasali rin.

Tampok din ang kiddies division kung saan ang mananalo ay magbubulsa ng P5,000. (Elech Dawa)