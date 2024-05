IPINADAMA ni national team sprinter Frederick Ramirez ang kakayahan ng mga homegrown matapos nitong iuwi ang gintong medalya sa men’s 400m (Open) Final sa ginaganap na 2024 ICTSI Philippine Athletics Championships sa PhilSports Track and Field Oval sa City of Pasig.

Tinalo ni Ramirez, na miyembro ng record holder na 4x400m relay team, sa pagtatala ng 46.81 tiyempo ang dayuhan na si Kailen Perry, na nakapagsumite ng 47.50 segundo, habang pumangatlo ang kakampi na si Michael Carlo Del Prado sa national team na may 47.54 oras.

“I would like to express my gratitude to those people behind this success specially to God, thank you for guiding me all throughout. Lord thank you for the strength and power that you gave. I know that there are lots of challenges and it’s not easy but thankfully I made it,” emosyunal na sabi ni Ramirez.

“Alam ko na marami akong pagsubok sa buhay at minsan nawawalan na ako ng pag-asa dahil marami na akong breakdowns na pinagdaanan and I’m so grateful because I have JRU coaches who pushed me to be better and to do things na magiging proud ako sa sarili ko. Hinding-hindi ako magsasawang magpasalamat to my coaches George Noel V. Posadas, Elma Muros Posadas, Bato Abangan, Ace Ronx, Julius Nierras, Melbert Diones and my manager Jun Basas Esturco.”

Itinala ni Ramirez ang personal best na 46.53 para tumapos na 5th place sa Asian Championships upang maging 4th sa all-time list sa Pilipinong 400m runners. Una dito sina record holder at two-time Asian champion Isidro Del Prado, 2017 SEA Games 400m champion Trenten Beram at Fil-heritage athlete Umajesty Williams.

Samantala’y unti-unti namang nagbabalik sa national team ang 22-anyos na si Jamela De Asis ng University of Santo Tomas (UST) sa pagwawagi ng gintong medalya sa women shot put open sa Day 2 ng torneo na suportado ng International Container Terminal Services, Inc. Foundation (ICTSI Foundation), Philippine Sports Commission (PSC), MILO Philippines, CEL Logistics, Inc., Pocari Sweat, SIP Purified Water, Wireless Link Technologies, Inc. (WLTI), United Auctioneers, Inc, Masi Sports, Victory ines, AAI Worldwide Logistics at FilAm Sports.

Itinala ni De Asis, na huling inirepresenta ang Pilipinas sa 2023 Cambodia SEA Games subalit na-cut sa lineup dahil hindi nasustina ang national standard, ang layo na 12.05 metro para sa gintong medalya sa ikalawang taong pagsali sa torneo. Hangad nitong maduplika ang panalo sa pagsabak sa women’s hammer throw event.

Pumangalawa kay De Asis si Jing Xuan Ng mula Sarawak Sukma, Malaysia sa inihagis na 10.78 metro habang nasa pangatlo si Mary Jean Maloloy-on ng Far Eastern University.

Wagi din si Vincent Dela Cruz ng University of the East ng gintong medalya sa men’s 10,000-meter walk (Open). (Lito Oredo)