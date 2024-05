Daming kinilig! Diego Gutierrez nangharana gamit Pantropiko

Aliw ang brother ni Janine Gutierrez na si Diego Gutierrez!

Dahil aminado siyang hindi marunong sumayaw, at hindi kayang gawin ang ‘Pantropiko’ dance ng BINI, kaya dinaan na lang niya sa kanta.

At yes, live na live niyang kinanta, na siya rin ang nag-gitara, kaya feel na feel talaga. At in fairness, nabigyan ng ibang flavor ang kanta, ha!

Na sa halip na mapasayaw ka, mapapakanta ka naman. Bongga, di ba?

Kaya sey ng mga faney…

“Alam na alam ni Diego kung paano kunin ang atensiyon natin.”

“Nhays naman, ang galing mo.”

“Mas masaya sana kung gitara, kanta at sayaw ka.”

“Sana ikaw na lang ang mangharana sa akin.”

“Pantropiko sosyal version.”

“Strumming pattern please.”

“Ang guwapo na, ang galing pang kumanta. Sana mabigyan ka ng break tulad ni Janine.”

“Ang guwapo and talented pa.”

“Boses mo pa lang Diego, sapat na sa akin. Sana makita kita ng personal.”

“Ang ganda ng boses mo. I need you please.”

“Feeling ko hinarana ako ni Diego.”

“Sana ikaw na lang ang baby ko.”

Bongga! Oo nga, no! Sana mabigyan ng break si Diego, dahil ‘yun na nga, bukod sa guwapo, matangkad, at mahusay pang kumanta, eh. (Dondon Sermino)