Dalawang beses pa! Halikan nina Kim Chiu, Paulo Avelino kinakiligan

Marami ang kinilig at napatili sa first kiss nina Kim Chiu at Paulo Avelino sa ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ ng ABS-CBN Studios at Viu!

Naghatid nga sa mga faney ng good vibes ang halikan ng KimPau o ChiuPau love team.

Damang-dama nga ng mga manonood ang pangmalakasang chemistry ng KimPau kaya agad na nag-trending sa X ang hashtag na #WhatsWrongWithSecretaryKimPH, #KIMPAUWWWSKEP26, #KimPauOnViu, at #KimChiu nang ipalabas ang episode noong Mayo 8 (Miyerkoles).

Aba, hindi na nabitin ang fans sa pagpapakilig nina Sec. Kim (Kim) at BMC (Paulo) dahil sa wakas ay nasaksihan na nila ang matamis at makahulugang halik ng dalawa.

Siyempre, itinodo na rin nila ang nararamdaman para sa isa’t isa dahil ginawa na nilang opisyal ang kanilang relasyon.

Natuwa rin ang fans dahil hindi lang isa kundi dalawang halik ang napanood sa episode pagkatapos mag-good night kiss ni BMC kay Sec. Kim, ‘noh?!

Hindi nga raw sila pinagdamutan nina Kim, Chiu at todo-todo na ang halikan.

“Hindi ako huminga the whole time. It was tasteful, classy, gentle and full of emotions,” tsika ng faney na si @tyrielle.

“Grabe akala ko mauudlot na naman, sumasakit na nga Ang dibdib ko ‘pag hindi natutuloy. Anong meron kayo KimPau at halos mabaliw na kami sa inyo! Senior na super kilig pa rin ang nararamdaman ko! Teenager lang ang peg!!! I can’t wait for the next episode,” sabi naman ni @nprangelo.

“There’s something in this pairing that even scenes like this are just too cute for me at their age. #kimpau remains wholesome, it wasn’t sloppy the way I perceived it but , the love still reflected on the screen,” sey naman sa post ni @kimpau8890.

Nakakatuwa rin na tuloy-tuloy ang kilig sa online world matapos mag-post ang Viu ng behind-the-scenes photos at videos ng KimPau habang nasa set.

Libre at eksklusibong napapanood ang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sa Viu sa pamamagitan ng Viu app o maaaring bisitahin ang www.viu.com. Para sa updates, sundan ang @abscbnpr sa

Facebook, X (dating Twitter), TikTok, at Instagram.

‘Yun na! (Jun Lalin)