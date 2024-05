Tinukuran ng Civil Service Commission (CSC) ang pambansang pamahalaan sa pagtupad sa pangako nitong tulungan ang mga “eligible” na Contract of Service (COS) at Job Order (JO) na manggagawa sa pagkuha ng kinakailangang eligibility para sa mga permanenteng posisyon sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng Career Service Eligibility – Preference Rating (CSE-PR).

Ang inisyatiba na ito ay nagmula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang sektoral na pagpupulong kasama ang Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Commission on Audit, at ang CSC. Ang layunin ay palakasin ang mga kasanayan at kakayahan ng mga manggagawa ng COS at JO, na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na matagumpay na makapasa sa mga pagsusulit, isang kinakailangan para sa paghabol sa mga posisyon sa kanilang service career.

Ipinaliwanag ni CSC Chairperson Karlo Nograles na ang CSE-PR ay ibinibigay sa mga karapat-dapat na manggagawa na nagsilbi nang hindi bababa sa 10 taon at nagpakita ng mahahalagang kasanayan ngunit kulang sa partikular na eligibility para sa mga posisyon sa plantilla.

Sinasaklaw nito ang mga manggagawang tinatawag na JOCOSC6 sa serbisyo ng gobyerno. Kabilang dito ang mga indibidwal sa ilalim ng JO, COS, Casual, Contractual, Coterminous, mga empleyadong may hawak na Category III at Category IV na mga posisyon na nakasaad sa CSC Memorandum Circular No. 10 na may petsang Abril 16, 2013, at mga empleyado ng Career service na may first level na eligibility.

“The CSC recognizes that many dedicated government employees, who have played a pivotal role in delivering public service over the years, do not possess the necessary civil service eligibility. Following the President’s directive, the CSC shall assist these qualified workers in various government agencies in their application for CSE-PR, enabling them to pursue plantilla positions,” ani Chairperson Nograles.

Sa ilalim ng CSC Resolution No. 2301123 na ipinahayag noong Disyembre 7, 2023, ang Preference Rating ng maximum na 10 puntos ay dapat idagdag sa nabigong hanay ng rating (70.00 hanggang 79.99) upang makamit ang passing rate na 80.00 para sa mga kwalipikadong aplikante sa mga career service examination, sa gayon na maging kwalipikado sa kanila para sa Career Service Professional o Subprofessional na pagiging eligibility.

Upang maging kwalipikado, ang mga aplikante ay kailangang nakaipon ng hindi bababa sa 10 taon ng serbisyo sa gobyerno bilang JOCOSC6, kasama ang performance rating na hindi bababa sa Very Satisfactory o katumbas nito sa dalawang (2) pinakahuling panahon ng rating bago ang petsa ng aplikasyon para sa pagiging kwalipikado.

Pinaalalahanan ni Chairperson Nograles na ang mga indibidwal na JOCOSC6 na interesadong mag-avail ng CSE-PR ay dapat na mag-apply at kumuha ng naka-iskedyul na CSE simula noong Marso 3, 2024 CSE at pagkatapos nito, sa alinman sa Professional o Subprofessional na antas, at nakakuha ng bagsak na pangkalahatang rating na hindi bababa sa 70.00.

Panghuli, ang aplikasyon para sa pagbibigay ng CSE-PR ay dapat na ihain gamit ang naaangkop na application form na may kumpletong mga kinakailangan sa loob ng anim (6) na buwan mula sa petsa ng paglabas ng mga resulta ng pagsusuri sa serbisyo sa karera na kinuha.

Ang kumpletong mga alituntunin tungkol sa pagbibigay ng CSE-PR ay maaaring ma-access sa CSC website sa Civil Service Commission – The Official Website of the Philippines Civil Service Commission