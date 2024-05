Catriona Gray binura engagement photo nila ni Sam Milby sa IG

Ang talas talaga ng mga mata ng mga netizen!

Imagine, kahit ang tagal-tagal na, napansin pa rin nila.

Yes, napansin ng mga faney na wala na sa Instagram account ni Catriona Gray ang photo ng engagement nila ni Sam Milby, na na-post noong February 16, 2023.

Sa Instagram ni Sam ay makikita pa rin ang photo na `yon, na ang hitsura nga ay may hawak silang cup of coffee, na may nakasulat na ‘Mr. Milby’ sa hawak ni Sam, at ‘Future Mrs. Milby’ sa hawak naman ni Catriona.

Sa photo rin na `yon makikita na halos magtukaan sina Cat at Sam, na magkadikit talaga ang kanilang mga nose, oh!

At siyempre, sa photo na `yon ay kitang-kita ang suot na singsing ni Catriona.

Sa IG ni Sam ay may caption din `yon na, “(Finally) put a ring on it! I love you my forever koala… now my fiancé!”

At siyempre, kahit luma na ang photo na `yon ni Sam, doon pa rin pinili ng mga fan niya na mag-comment, ha! Hinagilap talaga nila ang Feb. 16, 2023 photo na `yon para mag-‘marites’.

“Delete mo na rin pics niyo ni Catriona. Mukhang ayaw na talaga niya sa iyo. Mag-move on ka na.”

“Gentleman si Sam, at siguro ide-delete niya ito soon. Let’s just pray for Sam and wish him true happiness.”

“You deserve someone who knows your worth, someone will stay and will choose you. You are the most nice, humble, gentleman, and loyal personality in showbiz, kaya idol kita.”

“Marami kaming nagmamahal sa iyo Sam. Nandito kami to support you.”

Anyway, may mga nagsasabi naman na nilipat lang ang mga photo na `yon ni Catriona na kasama si Sam, sa IG account na Catriona Elisa Magnayon Gray, na may 5,783 followers. Ginawa raw ang account na `yon noong 2021, bilang support account daw.

At yes, nandoon nga ang mga photo nina Cat at Sam. Pero mukhang fan account lang `yon, at hindi mismo kay Catriona, ha!

Ang dami-rami rin kasing mga photo roon ng iba’t ibang mga beauty queen.

At yes, alam naman natin na ang real at legit IG account ni Catriona ay ang ‘Catriona Gray’ na may 13.9M followers, at may information na ‘Advocate, host and creative in pursuit of a dream’.

At yes, ang dami-rami pa ring nagdarasal, na sina Cat, Sam pa rin ang magkatuluyan sa bandang huli.

Kung matatandaan naman, pinost pa ng businesswoman-philanthropist na si Pinky Tobiano last month ang picture/video nina Sam, Catriona na kuha sa Pampanga na sweet nga ang dalawa.

Well…