Carla Lizardo-Sulit, PBAD naghahanap ng Olympian

NAGHAHANAP ang Philippine Badminton Association (PBAD) ng susunod na Filipino Olympian sa nasabing palakasan.

“We’re hoping to see a Filipino Olympian by 2028,” sabi ni PBAD secretary general Carla Lizardo-Sulit nitong Martes sa ginanap na partnership agreement ng pederasyon at ng Cignal TV.

“Kami ay nagtatrabaho sa isang pangmatagalang plano dahil gusto naming makamit ang dalawang bagay. Gusto namin ang badminton na maging isa sa pinakasikat na sports sa bansa tulad ng kung paano ito sa Asya at iangat ito upang maging isang powerhouse sa pandaigdigang yugto at mayroon mga planong nakahanda para paunlarin ang aming susunod na Filipino Olympian.”

Ito ay isang matayog na layunin para sa PBAD, ang isa na sinisimulan nito sa 2024 Philippine Badminton Open (PBO) sa darating na Hunyo 5 hanggang 11. (Lito Oredo)