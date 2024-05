Bella Belen nasasabik sa finals match laban kay Detdet Pepito

Game 1 Finals Sabado:

(Araneta Coliseum)

4:00pm – NU vs UST

DALAWANG malapit na magkaibigan ang nakatakdang magtuos sa simula ng best-of-three finals ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa pagitan ng University of Santo Tomas (UST) at National University (NU) bukas, Sabado, sa Araneta Coliseum.

Ito’y sina Mhicaela “Bella” Belen at Detdet Pepito.

Si Belen ang pangunahing armas sa opensa ng last year runner-up Lady Bulldogs habang si Pepito ang pambatong libero ng Golden Tigresses.

Magsisimula ang paluan sa alas-4 ng hapon, parehong may tangan ng twice-to-beat incentive ang NU at UST, sumampa sila sa finals matapos nilang patalsikin ang Far Eastern University (FEU) at defending champions De La Salle University (DLSU), ayon sa pagkakasunod.

Para kay Belen, masaya siyang makakalaban ang kaibigan at dating teammate na si Pepito.

“Masaya kasi makakalaban ko si Detdet sa finals. Dati teammate ko lang siya noong elementary and noong high school magkalaban din kami,” saad ni one-time MVP (Season 84) Belen.

Dumaan sa butas ng karayon ang Lady Bulldogs bago sumampa sa championship round, natisod sila sa unang laro matapos silang walisin ng Lady Tams at dahil may bonus ay nakahirit ang una ng do-or-die game.

Sa pangalawang laro ay ipinakita ni Belen ang kanyang husay at determinasyon upang diskarilin ang FEU sa tatlong set, nakapagtala ito ng 21 points mula sa 16 attacks at limang service aces kasama pa ang 14 digs.

Para sa UST, tinapos agad nila ang Lady Spikers.

Tabla ang head-to-head match ng UST at NU sa elimination round. (Elech Dawa)