Yen Martin, Letran inokupa No. 2 spot

Laro Biyernes: (FilOil EcoOil Centre)

(*First stepladder semis match)

2:00pm – Lyceum vs Arellano

LUMANDING sa No. 2 spot ang Letran Lady Knights matapos silang akbayan ni Yen Martin sa 25-20, 25-27, 20-25, 25-12, 15-9 mahirap na panalo kontra San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Lady Stags sa huling araw ng elimination round ng NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Miyerkoles.

Umiskor ang Best Player of the Game na si Martin ng 11 points, lahat galing sa attacks kasama ang apat na excellent digs at tatlong execellent receptions upang tulungan ang Intramuros-based squad Letran na ilista ang 7-2 karta at siguruhin ang No. 2 seed sa pagtatapos ng elims.

Nasikwat ng defending champions College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers (9-0) ang top seed, pangatlo ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates (6-3) at No. 4 ang Arellano University (AU) Lady Chiefs (6-3).

Stepladder ang bakbakan sa semis dahil diretso na sa finals ang Lady Blazers matapos nilang walisin ang elimination round.

Kaya naman magbabanatan sa unang stepladder match ang Lady Pirates at Lady Chiefs at ang mananalo ay kakalabanin naman ang Lady Knights sa second round ng stepladder.

Muntik pang matisod ang Lady Knights, matapos silang maunahan at malagay sa hukay ang isang paa nila.

Tinuhog muna ng Letran ang unang set pero pagkatapos ay niratsada sila ng Lady Stags sa set 2 at 3 upang maungusan sila (1-2 set win) papasok ng fourth frame.

Hindi naman nasira ang diskarte ng Lady Knights, naging mabalasik sa set 4 upang makahirit ng deciding fifth.

Mas naging agresibo ang Lady Knights sa fifth frame kaya halos walang kahirap-hirap na sinugkit ang panalo.

Tinapos naman ng Lady Stags ang kanilang kampanya na may 2-7 mark. (Elech Dawa)