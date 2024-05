Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho noong Marso bunsod ng epekto ng El Niño phenomenon at African swine fever (ASF) sa sektor ng agrikultura, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Naitala ang unemployment rate na 3.9% noong Marso kumpara sa 3.5% noong Pebrero. Katumbas ito ng 2 milyong walang trabaho noong Marso kumpara sa 1.8 milyon noong Pebrero. Naitala naman ang labor force sa 51.15 milyong Pinoy na katumbas ng participation rate na 65.3%.

Sa isang press briefing, sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na ang pagtaas ng unemployment ay dahil sa mababang produksyon ng agrikultua dulot ng matinding init ng panahon dahil sa El Niño.

“Ang isa sa malaking naapektuhan in terms of employment ay ‘yung agriculture sector, kasama na rin ‘yung fisheries… ito ay talagang related to planting, harvesting, growing,” paliwanag ni Mapa.

“In the past, talagang may ganon kasi related ito doon sa production naman so siyempre ‘pag bumababa, ‘yung ating ope¬rators ay nagbabawas din ng workers,” dagdag pa niya.