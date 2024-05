Sila na talaga? Kathryn, Alden suot ‘mahal kita’ twinning shirt

Napuno ng kilig ang online world nang kumalat sa social media ang mga magkatabing photo nina Kathryn Bernardo at Alden Richards na suot-suot ang magkaparehong t-shirts.

‘Mahal Kita Drive Inn & Restaurant’ ang prominenteng design na mababasa sa suot nilang t-shirt.

Sigaw ng netizens, ito ba ang gustong sabihin nina Alden at Kath sa isa’t isa o coincidence lang na ipinasuot sa dalawa ng kani-kanilang stylist?

Komento nga ng kinikilig na KathDen fan, “The other way of saying I love you by showing instead of telling to each other. Kayo na ba talaga Tisoy at Queen Kath?”

“Coincidence lang ba to? eh, yung ni-like ni Kath yung magazine cover post ni Alden where he talked about wanting to keep whatever is happening between them. Kilig much”

“Twinning ang KathDen sa Mahal Kita shirt. Mahal din namin kayo!”

Sa sobrang kilig ng mga fan, super excited na silang makita ang mga idolo sa awards night ng Box Office King and Queen ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation ngayong Linggo, May 12 sa Henry Lee Theater ng Ateneo De Manila University. Sana nga raw twinning ulit ang hari at reyna ng takilya.

‘Yun na!