Shai Gilgeous-Alexander binuhat OKC sa Game 1

PINAGLARUAN ni Shai Gilgeous-Alexander ang triple-double sa 29 points, 9 rebounds at 9 assists, inilampaso ng Oklahoma City Thunder si Luka Doncic at Dallas Mavericks 117-95 sa Game 1 ng kanilang West semis Martes ng gabi (Miyerkoles/PH time).

May 3 1/2 minutes pa sa laro at lamang ang OKC 111-89 ay inilabas na ni SGA, tumapos ng 8 of 19 sa field at 11/13 sa free throws.

Naka-19 points lang si Luka Doncic mula maalat na 6 of 19 shooting, may 5 turnovers pa.

“Who cares,” singhal ni Doncic nang banggitin ang kanyang clip. “We lost. We just got to move onto the next one. We’ve got to be better.”

Si Lu Dort ang pangunahing nambulabog kay Doncic, sinasalo ni rookie Cason Wallace. Si Chet Holmgren naman ang nakaabang kay Luka malapit sa rim.

Nag-ambag si Holmgren ng 19 points, 7 rebounds at 3 blocks, inilista ni Jalen Williams sa fourth quarter ang 10 sa kanyang 18 points para sa Thunder.

Game 2 sa Biyernes (araw sa Manila) sa Oklahoma City pa rin.

Nagsumite ng 20 points si Kyrie Irving, may 16 points, 11 rebounds at 5 blocks si Daniel Gafford sa Dallas.

Huling inilapit ng Mavs 66-65 sa 3-pointer ni Irving sa bukana ng third. Nagbaon ng back-to-back 3s sina Isaiah Joe at Dort bago inagawan ni Dort si Doncic na tinapos ng dunk ni Williams at muling lumayo ang OKC 74-67, naging 89-79 Thunder papasok ng fourth. (Vladi Eduarte)