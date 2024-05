Idineklara ng Supreme Court (SC) na ang red-tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad.

Ito ang tinuran ng SC matapos paboran ang writ of amparo na inihain ni dating Bayan Muna Party-list Rep. Siegfred Deduro.

Binanggit ni Deduro sa kanyang petisyon na sa pulong ng Iloilo Provincial Peace and Order Council noong Hunyo 19, 2020 tinukoy siya bilang bahagi ng matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA).

Nagpakalat din umano ng poster sa iba’t ibang lugar sa Iloilo City kung saan makikita ang kanyang larawan na binansagan na kriminal, terorista at miyembro ng CPP-NPA-National Democratic Front. May mga pagkakataon din umano na sinusundan siya ng ilang kalalakihan.

Dahil dito, naghain siya ng writ of amparo sa Regional Trial Court (RTC) upang pahintuin si Maj. Gen. Eric C. Vinoya, commanding officer ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, at mga tauhan nito sa red-tagging at pagha-harass sa kanya. Dinismis ng RTC ang petisyon ni Deduro.

Nakitaan naman ng pirma facie evidence ng SC ang petisyon ni Deduro kaya nag-isyu sila ng writ of amparo. (Juliet de Loza-Cudia)