PARA sa mga may alagang pusa, natural lang na kausapin nila ang kanilang mga fur baby lalo na at nagbabago ang tono ng kanilang mga ngiyaw kapag may gusto silang ipahiwatig.

Sa isang post ng Optimus Bell, natuwa ang mga animal lover sa istilo ng isang pusa tuwing uuwi ng bahay ang kanyang fur parent.

Bukod sa cute na, ang matalinong muning ay tila nagrereport sa kanyang fur parent kung ano ang lahat ng nangyari sa bahay habang siya ay wala.

Ang interpretasyon naman ng ilan, nagrereklamo ang pusa sa haba ng panahon na nag-iisa siya sa bahay.

Marahil ay kinulang ang iniwang pagkain ng kanyang bossing kaya’t nagutom na ang pusa.