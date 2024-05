Pulis tigbak sa nasalpok na trak

TODAS ang isang pulis nang sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa nakaparadang trailer truck sa Sibonga, Cebu noong Martes nang gabi.

Kinilala ang biktima na si Patrolman John Anthony Quintao, nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion.

Ayon sa report, bumabaybay ang biktima sa national highway nang su­malpok ito sa likuran ng nakaparadang trailer truck. Nagtamo ito ng malubhang pinsala sa katawan at agad na dinala sa Carcar District Hospital pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Sinabi ng mga awtoridad na nakapatay ang makina ng truck habang nakaparada ito sa gilid ng kalsada bandang alas-10:00 nang gabi.

Naka-hazard light umano ito pero posibleng hindi agad napansin ng pulis ang nakahintong truck dahil wala itong early warning device (EWD).

Nakasibilyan ang pulis nang nangyari ang insidente.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver at nakatakda itong kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. (Ronilo Dagos)