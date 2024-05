WALA umanong dapat na ikabahala sa pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa sinasabing ‘destabilization plot’ laban kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos, tsismis lang ang inihayag ni Trillanes at hindi ito dapat na patulan.

Bawat administrasyon naman aniya ay may mga ganitong tsismis kaya lumalabas na pangkaraniwan na lang ito.

“Alam niyo ito lang, lahat halos ng administras­yon may mga ganyang tsismis. For the record sinasabi ko talagang there is no credible threat,” saad ni Abalos sa isang ambush interview sa Camp Crame sa pagdalaw nito sa burol ni Police Captain Roland Moralde na pinagtulungang pagbabarilin ng limang magkakamag-anak kabilang ang dalawang pulis sa Parang, Maguindanao noong nakaraang Huwebes.

Tiniyak din ni Abalos na 100 percent ng mga pulis ay nakasuporta sa administrasyon at patunay ang pagiging abala nila sa trabaho tulad ng paghuli sa mga sangkot sa ilegal na droga.

“Halos araw-araw ang lalaki ng mga huli nila. Busy po ang mga pulis pagdating sa paghuhuli sa mga kriminal. Ang masasabi ko lang about destab plot, as far as we are concerned, wala po sa pulisya,” paliwanag ni Abalos.

Hindi na rin umano dapat imbestigahan ang mga pinagsasabi ni Trillanes.

“There is no need na tingnan ‘yung mga revelations niya (Trillanes), siguro mga tsismis na alam mo naman, it’s not a credible threat at all. Talagang as far as we are concerned binabalewala po namin ito,” saad pa ng kalihim.

Sa ipinatawag na press conference ni Trillanes noong Miyerkoles, idinawit niya ang ilang mga retirado at aktibong opisyal ng PNP sa destabilization plot na kaalyado umano ni dating pangulong Rodrigo Duterte na itinuturo niyang pasimuno rito. (Edwin Balasa)