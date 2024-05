Pagkatapos ma-deport ang manager: Liza Spnerampkasama sa Palawan si Jeffrey Oh

Nakabalik na pala ng Pilipinas ang South Korean-American businessman na si Jeffrey Oh.

Sa pinost kasi ng Hollywood Filipina actress na si Liza Soberano sa kanyang Instagram account ay makikita na kasama niya sa isang litrato si Jeffrey na dating CEO ng Careless, ang entertainment agency na humahawak sa career niya.

Ang nasabing litrato ay kuha mula sa isang event ng isang South Korean beauty brand na ini-endorse ng aktres sa sosyaling Banwa Private Island sa Palawan.

Caption niya, “Catching rays with my faves.”

Noong una ay duda pa kami sa nakita naming larawan dahil alam nga namin ay na-deport si Jeffrey ayon na rin sa pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval noong August 8 last year at inaresto rin ito dahil sa paglabag sa working permit regulations.

Dagdag pa sa aming pagduda ay wala kaming nakitang netizen or komento ng netizen na nakapansin kay Jeffrey sa nasabing post.

Dahil nga sa duda kami kung si Jeffrey ba talaga ang nasa nasabing photo ay minabuti naming kausapin ang isa sa malapit kay Liza at kinumpirma nga nito na si Jeffrey iyon.

Sey pa niya, mukhang okey na raw ang kaso nito pero wala siyang idea kung okay na ulit sina Jeffrey at James Reid.

Napansin din ng aming kausap na sa tuwing bumibisita sila sa office ng Careless sa Poblacion sa Makati City ay parating wala raw si James.

Wala ring alam ang aming kausap kung nakabalik na rin ba si Jeffrey sa Careless.

Samantala, pabalik na ulit ng USA si Liza at matatagalan daw ito bago muling bumalik ng Pilipinas.