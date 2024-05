No problem mga ka-Barangay! Scottie Thompson, Christian Standhardinger walang tama

SINIGURO ni coach Tim Cone na walang iniinda sina Christian Standhardinger at Scottie Thompson kahit inilabas ang dalawa sa fourth quarter ng 76-72 loss ng Ginebra sa NLEX sa pagtatapos ng PBA Philippine Cup elimis noong Linggo.

Ang kuwestiyonable ay si Maverick Ahanmisi na nabaltak ang kanang balikat sa final seconds ng laro.

Inilabas si Iskati bago natapos ang third quarter, hindi na ibinalik. Higit 7 minutes pa sa laro, sumunod na rin sa bench si Standhardinger.

“Nothing happened to Scottie, nothing happened to Christian,” sagot ni Cone nang tanungin postgame sa Ninoy Aquino Stadium. “I just needed guys to go out there.”

Ipinatapos ng coach ang laro kina Japeth Aguilar, Stanley Pringle, Ralph Cu, Ahanmisi at salitan sina Von Pessumal at Nards Pinto. Kailangan ng iba na magamay ang mga kakampi lalo’t playoffs na.

“Sometimes we rely too much on Christian and Scottie,” dagdag ni Cone. “So it was important for us to get Stanley out there in that stretch without having to look for Scottie and look for Christian.”

Tumapos pa rin si C-Stan ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists, may 4-6-6 si Thompson.

Kahit natalo, No. 2 ang Gins at twice-to-beat kontra No. 7 Magnolia sa quarterfinals umpisa sa Sabado.

Nagsalpukan sina Ahanmisi at Anthony Semerad 9 seconds na lang sa laro nang mag-unahan sa paghabol sa rebound ng mintis ni Robert Bolick.

“I was running in for the rebound and Semerad ran by and pulled my arm back,” wika ng combo-guard. “My arm kinda went numb. I can move it, though, so it’s not dislocated.” (Vladi Eduarte)