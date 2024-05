Michael Maestre, Billy Robles kanya-kanyang pasiklab sa MPBL

MAGKAHIWALAY na binuhat nina homegrown Michael Maestre ng Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX at Billy Robles ng Nueva Ecija Rice Vanguards ang kani-kanilang koponan uang manatiling undefeated, habang nagningning para sa kanilang ikalimang sunod na panalo ng defending champions Pampanga Giant Lanterns, Martes ng gabi, sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sixth season sa Bren Z. Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Rumehistro ang 6-foot-3 guard/forward na si Maestre ng double-double na 22 puntos mula sa 6-of-7 shooting at 9-of-10 free throws kasama ang 10 rebounds at tigalawang assists at steals upang makuha ang 88-77 panalo kontra Valenzuela Classics CARGO.

Sumegunda rin sa atake ang beteranong si Nino Canaleta sa 14 points, limang boards at tatlong assists, gayundin si Kenny Roger Rocacurva sa 11 points at tigatlong assists at rebounds para makuha ang 4-0 record.

Hindi naman sapat ang ikinamada nina Christian de Chavez at Fil-Am CJ Payawal na kapwa may tig-15 puntos upang iangat ang Valenzuela, na bumagsak sa 4-3 kartada.

Ibinaon naman nang husto ng Rice Vanguards ang Imus Agimat VA Drones, 105-74, sa pagbabalik ng mga starter nito na pinangunahan ni dating Phoenix Fuel Masters forward Robles sa 16 points sa 6-of-8 shooting kasama ang anim na boards, dalawang assists at tig-isang shot block at steal.

Katulong niya sina John Paul Maguilano sa 14 points, Robby Celiz at Chris Bitoon sa tig-10, Ryan Costelo sa siyam na puntos at tig-pito nina Nat Cosejo at JC Cullar.

Nasayang naman ang game-high 22 points ni John Rey Sumido kasama ang walong rebounds na nanatiling walang panalo sa 0-6 marka.

Nagsosyo naman sa top spot ang Binan at Nueva Ecija kasama ang Quezon Huskers at San Juan Knights sa magkakatulad na 4-0 kartada.

Lumista naman ng panibagong double-double si reigning MVP Justine Baltazar sa 15 points, 12 rebounds, tatlong assists at dalawang steals para kunin ang 83-62 panalo ng Pampanga sa wala pang panalong Muntinlupa Cagers ELBURG Paramount.t

Katulong niya sina homegrown Michael Garcia sa 15 points at tig-10pts nina Kurt Reyson at Archie Concepcion para makuha ng Pamoanga ang 5-1 record kasama ang Paranaque Patriots at Zamboanga Master Sardines. (Gerard Arce)