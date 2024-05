Mga faney nagwala: Julia Montes inisnab ng FAMAS

Naghihimutok sa X ang mga solid fan ni Julia Montes sa ginawang pang-iisnab ng FAMAS sa kanilang idolo.

Hindi nila matanggap na hindi man lamang daw na-nominate si Julia sa 72nd FAMAS Awards bilang Best Actress. Para sa kanila, at base na rin daw sa mga critics na nakapanood ng isa sa mga blockbuster movies noong 2023 na ‘Five Breakups and A Romance’, puring-puri ang husay sa aktingan ni Julia.

Ramdan ang pagkadismaya at inis ng mga netizen sa mga pinost nilang komento sa social media.

“I’m fuming, no Julia Montes for f_ck_ng FAMAS Best Actress nominees?”

“What’s new? The industry failed Julia Montes. She deserves more.”

“Mas bet ko pa si Julia sa movie niya with Alden kesa sa A Very Good Girl ni Kathryn, mas magaling si Julia than Kath. Kaso sa industry mas angat yung sikat kahit mas maraming magagaling sa kanya.”

“Magaling si Julia, magagaling din naman mga nominees. Dapat tanggalin na lang si Eugene Domingo at ipalit sa Julia.”

“She’s better than Kath. Sorry sa fans ni Kathryn, I like her too pero sa acting wise, Julia is always on point. Sana pareho silang na-nominate para mas bongga!”

“Mapapamura ka talaga sa di pag nominate kay Julia. Napakahusay niya! Bakit kaya hindi pinansin yung movie nilang 5BAAR? Mas hamak na mas magaling si Alden sa movie na iyon with Julia kesa sa movie niya with Sharon.”

Oh well, kanya-kanyang panlasa ang mga screening committee, baka hindi pumasa sa criteria nila ang acting ni Julia, or baka may iba pang reason na hindi naman alam ng publiko.

Marami pa namang award-giving bodies na susunod sa FAMAS. Malay n’yo baka kasali na sa mga nominee ng Best Actress si Julia sa PMPC Star Awards for Movies na ang tsika ay nag-i-screen na ng mga pelikulang pinalabas last year o kaya sa The Eddys ng SPEEd at sa iba pang legit award-giving bodies sa bansa.

Samantala, narito ang inilabas na nominees ng FAMAS sa kategoryang Best Actress na pinagsisintir ng solid fans ni Mara (palayaw at real name ni Julia).

Kathryn Bernardo – ‘A Very Good Girl’, Maricel Soriano – ‘In His Mother’s Eyes’, Charlie Dizon – ‘Third World Romance’, Marian Rivera – ‘Rewind’, Sharon Cuneta – ‘Family of Two’, Eugene Domingo – ‘Becky & Badette’.

Sa social media, pangalan ni Kathryn ang pinakamaingay na pinag-uusapan at bet ng netizens na manalo ng Best Actress. ‘Pag nagkataon, ito ang kauna-unahang FAMAS Best Actress ni Kath after ma-nominate ng anim na beses.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)