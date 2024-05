May gobyerno ba sa kalsada?

Sa bawat araw na lumilipas, tila’t lalo pang lumalala ang suliranin sa kalsada. Marami ang nababahala sa pagdami ng mga motorsiklo at ang sitwasyon nagiging laganap dahil dito.

Sa araw-araw na paglalakbay sa mga lansangan, marami na ang nakakaramdam ng panganib dulot ng hindi tamang pagmamaneho ng marami sa nagmo-motorsiklo.

Napapansin ng marami ang kawalan ng disiplina sa pagmamaneho ng mga riders. Marami sa kanila ang nagbabale-wala sa mga batas trapiko at mga karaniwang kurtesiya sa daan. Ang kanilang kawalang-pakundangan sa batas ay nagdudulot ng pagkalito at panganib sa ibang motorista at pedestrian.

Kapag nakikita ng mga tao na ang riders na tila’y gumagawa lamang ng anumang nais nila sa kalsada at kapag napapabalita na marami sa kanila ay wala man lang lisensyang magmaneho, hindi maiwasang magtanong ang publiko kung mayroon bang pamahalaan sa kalsada?

Sa pakiramdam ng marami, tila kulang ang aksyon mula sa pamahalaan. Bagama’t may mga batas at regulasyon, hindi sapat ang kanilang implementasyon at hindi sapat ang parusa sa mga pasaway na motorista. Hindi rin sapat ang kampanya at edukasyon tungkol sa tamang pagmamaneho.

Naniniwala ako na hindi dapat lamang i-target ang mga motorsiklo sa pagsusuri ng mga isyu sa kalsada. Ang kawalan ng disiplina sa pagmamaneho ay hindi limitado sa isang uri ng sasakyan lamang. Marami sa mga nagmamaneho ng apat na gulong na sasakyan ang hindi rin sumusunod sa mga batas trapiko.

Ang layunin ng pagsusuri ay upang bigyang-linaw ang mga hamon at suliranin na kinakaharap ng komunidad sa pangkalahatan. Hindi nito dapat maging daan upang i-discriminate ang isang grupo ng mga motorista. Sa halip, ito ay isang hakbang upang mahanap ang mga solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kaligtasan at kahusayan sa kalsada para sa lahat.

Kaya naman, habang tayo ay nagtutulungan upang hanapan ng solusyon ang mga problema sa kalsada, mahalaga ring maunawaan na ang pagsusuri sa mga isyu sa motorsiklo ay hindi nangangahulugang pag-aalma laban sa kanila, kundi pagkilala sa pangangailangan ng mas mahusay na regulasyon at disiplina sa kalsada, anuman ang uri ng sasakyan na ginagamit.

Sa kabuuan, ang paglaganap ng mga motorsiklo sa kalsada ay isang hamon na kailangang agarang harapin. Kailangan ng mas mahigpit na regulasyon at implementasyon ng batas, kasama ng patuloy na edukasyon at kampanya para sa tamang pagmamaneho. Sa ganitong paraan, maaari nating masiguro ang kaligtasan ng lahat habang bumibiyahe sa mga kalsada ng ating bansa.

Isa pa sa mga dapat pagtuunan ng pansin sa pag-aaral ng suliraning ito ay ang papel ng katiwalian sa lipunan. Mula sa pagkuha ng lisensya hanggang sa pagtugis sa mga lumalabag sa batas trapiko, maraming pagkakataon kung saan maaaring maganap ang katiwalian. Ang mga peke at inareglong lisensya, mga manlolokong nag-aalok ng “proteksyon” sa mga motorista laban sa pagtugis, at ang simpleng pagbabayad upang makaiwas sa parusa ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kung paano ang katiwalian ay nagiging bahagi ng sistema ng pagpapatupad ng batas sa kalsada.

Ang mga ito ay nagpapalala sa suliraning ito. Dapat nating tingnan ang katiwalian bilang isa sa mga ugat ng suliraning ito at kumilos upang labanan ito sa lahat ng antas ng pamahalaan at lipunan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.