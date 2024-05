Inanunsiyo ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) kasama ang Pag-IBIG Fund executives noong Labor Day na makikinabang ang mga Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Housing (4PH) Program borrower sa subsidies.

Ang 4PH Program ay flagship housing project ng gobyerno na magbibigay ng abot-kayang bahay at mababang buwanang hulog sa pamamagitan ng iba’t ibang subsidies para sa mga manggagawang Pilipino na miyembro ng Pag-IBIG Fund.

“Our housing agenda aims to ensure that all Filipino workers have the means to accessible and affordable housing opportunities. Through the subsi-dies extended to beneficiaries of the 4PH program, prices of homes and monthly amortization costs will be significantly reduced,” pahayag ni Secretary Jose Rizalino Acuzar, pinuno ng DHSUD at ng 11-member Pag-IBIG Fund Board of Trustees.

Saad ni Acuzar, ang mga housing unit na ibebenta sa ilalim ng 4PH Program ay mas matipid ang presyo kumpara sa ibang residential unit sa merkado alinsunod sa price ceiling na ipinataw ng gobyerno para sa abot-kayang pabahay.

Ang mga borrower ng housing loan na kukuha ng mga unit sa ilalim ng 4PH Program sa pamamagitan ng Pag-IBIG ay magkakaroon ng mas mababang interest rate kaysa sa kasalukuyang ibinibigay ng Pag-IBIG Fund.

Isa-subsidize ng DHSUD ng hanggang 5% ng outstanding interest rate ng loan, kaya mababawasan ang interest rate na babayaran ng borrower sa kanilang mga loan.

Para naman masigurong magkakaroon ng komportableng pamumuhay ang mga residente, tampok sa 4PH Program ang communal open space at hardin gayundin ang mga amenity tulad ng swimming pool at basketball court.