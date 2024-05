Maris Racal nag-pictorial katabi ang erna, alak

Nakakaloka si Maris Racal, na talagang binigyan niya ng importansiya ang ‘erna’ sa latest photo shoot niya!

Kunsabagay, malaking factor ang ‘erna’, kaya biglang sikat ang tandem nila ni Anthony Jennings.

Bongga nga ang Instagram story ni Maris, na kunyari ay lumapit siya sa ‘erna’ sa harap niya, at nagtitili na diring-diri.

Pero disclaimer niya, “Fake poop!”

Na oo naman, dahil sino ba naman ang papayag na magdala, at gamiting props ang tunay na erna, ha!

Pero, ang pinakamaganda talaga kay Maris ay ang katotohanan na ang husay-husay niyang dalhin ang career niya. Wala siyang sinasayang na pagkakataon para paghusayin pa ang lahat ng may kinalaman sa kanyang career.

Tulad nga noong ginawa niyang photo shoot para sa karakter niya bilang si Irene Tiu, ha!

Parang wala pa akong nakitang artista, na matapos ang serye na ginawa nila, nagpa-pictorial, at binigyan talaga ng honor ang karakter niya.

“So we did this silly photo shoot just to say bye to Irene Tiu. Just had to do it. Thanks team!” sabi ni Maris.

At ang bongga ng team niya, dahil mga sikat na stylist, photographer sila, ha! Panalo, di ba?

Anyway, sa unang layout nga, makikita si Maris na nagtatapon ng basura, at nakaapak nga siya ng erna.

Ernalyn Tiu’s Diary nga ang title nito:

“It’s Monday morning, nagising si Irene na masakit ang ulo, may hangover at nagtatapon ng basura galing sa Shi We Tian.”

Second layout naman ay may title na ‘There’s something about erna’, na kung saan ay nagtagpo nga ang landas nila ni Snoop Manansala (Anthony) sa Binondo. Ang cute ng photo ni Maris na todo ganda ng outfit, pero nakataas ang isang paa, suot ang super gandang shoes, dahil nga sa erna.

Sa ikatlong layout ay nilagyan ng title na, ‘Nasaan Ang Epektus’? Kaloka ang photo dahil nakaupo talaga siya sa bote ng alak, ha!

“Alak na alak na ako!” chika pa niya sa photo na `yon.

Sa huling layout ay mga expression ng mukha niya na tungkol pa rin sa kagustuhan na niyang lumaklak ng alak, bilang Irene siyempre.

At siyempre, sa effort na ito ni Maris, hindi lang mga fan ang humanga sa kanya, kundi pati na rin ang mga kapwa niya artista.

“This is so good!” sabi ni Kaila Estrada.

“Brainy ka here!” chika ni Direk Tonet Jadaone.

“Irene and Snoop 4evzzz!” sey ni Danita Paner.

“Irene Tiu the icon!” hirit ni Lou Yanong.

Oh, bongga, di ba? Panalo ang pagbigay tribute ni Maris sa erna at alak. Hahahaha! (Dondon Sermino)