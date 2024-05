Nais ng New Zealand na muling ibalik ang direct flight mula Manila hanggang New Zealand.

Ito ang ipinaabot ng bagong talagang New Zealand Ambassador to the Philippines na si Catherine Rosemary Mcintosh kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang presentasyon ng credentials sa Malacañang.

Sinabi ni Mcintosh sa Pangulo na malaking bulto ng kanilang mamamayan na bumibisita sa Pilipinas ay dumadan muna sa Sydney, Australia dahil sa kawalan ng direct flights kaya interesado ang kanilang gobyerno na ibalik ang dating direct flight.

“A significant proportion of the Sydney to Manila passengers actually comes from New Zealand first. It’s a good proportion that I think we can make it commercially viable,” anang ambassador.

Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na bukas siya sa mungkahi dahil marami ring mga Pilipino na nagtutungo sa New Zealand at makakatulong ito para tumaas ang turismo ng dalawang bansa. (Aileen Taliping)