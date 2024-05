Pormal nang pumasok sa isang alyansa ang Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) at Partido Federal ng Pilipinas (PFP) upang isulong ang interes ng Bagong Pilipinas program ng Marcos administration at bilang bahagi ng paghahanda sa 2025 midterm elections.

Ayon kay Speaker Ferdinand Romualdez, pangulo ng Lakas-CMD isusulong ng alyansa ang socio-economic roadmap ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Unity of aspiration and purpose can propel us to economic advancement,” sabi ni Romualdez.

“We aim to advocate and pursue measures that will sustain the country’s economic development, attract more foreign investments, create more job and income opportunities, build up food supply, and in general, improve the lives of our people,” dagdag pa nito.

Sa nilagdaang “Alyansa Para Sa Bagong Pilipinas,” sinabi ng dalawang partido na ang paglilingkod sa bayan ay dapat gawin ng mayroong in-tegridad, transparency, at may pananagutan at nag¬alayong isulong ang kabutihan at pag-unlad ng bansa. (Billy Begas/E¬ralyn Prado/Aileen Taliping)