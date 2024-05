Karlo Sacamos bayani ng PBA Press Corps

KINALIWA ni Karlo Sacamos ang bitaw sa basket mula sa feed ni Cedelf Tupas upang maitakas ng PBA Press Corps ang ga-buhok na 64-63 win kontra PBA-BTS sa main game ng triple-header ng PBAPC Raffy Japa Cup Presented by Burlington sa Ninoy Aquino Stadium, Miyerkoles ng hapon.

Tinapos ng 11th point ni Sacamos sa fourth quarter – 15 overall – ang comeback ng Scribes mula 60-49 deficit 4:48 pa sa laro ng torneo na suportado rin ng Rain or Shine, Gatorade, PSC, PBA at LGR, pinuno ni Jonas Terrado ng game-high 18 points, 14 rebounds, 3 assists, 4 steals, 2 blocks ang stat sheet para sa PBAPC.

Giniyahan ng tig-16 markers nina Arloune Miguel at Jhune Adachi ang BTS na binubuo ng Commissioner’s Office Blue Boys, table officials at statisticians.

Sa pangalawang laro, sa likod ng tig-11 points nina Nic Earnshaw at Merv Villar ay naligtasan ng Sports5 Draper ang rally ng TV5 Engineering 63-56, bumida ang 20 points, 7 rebounds, 3 steals, 3 blocks ni Batang Pier physical therapist Sydney Talabis sa 61-48 victory ng TerraPort kontra Awesome Cignal sa unang match. (Vladi Eduarte)