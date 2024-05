Kabog mga beki: Zeinab Harake pinaulanan ng rubber shoes si Ray Parks

Kabog na talaga ng mga tunay na babae ang mga beki! Na kung ano ang kayang gawin ng mga bading para sa mga dyowa nila, kering-keri rin ng mga girlash.

Di ba nga, madalas na tukso ng mga tao sa mga beki, na kapag may dyowang basketbolista, sure na agad na nagregalo ito ng rubber shoes, at minsan motor, ha!

May iba pa nga na super yaman talaga, na kotse, at condo ang binibigay sa mga dyowa nila.

At kaya naman, ang daming naaliw kay Zeinab Harake, na kuhang-kuha niya ang ugali ng mga bading. Aliw ang reaksyon ng mga beki sa niregalong rubber shoes ni Zeinab para sa dyowa niyang si Ray Parks.

“Ay, talbog tayo ni Zeinab, mas maganda ang regalo niyang rubber shoes kay Ray. At more, more, more pa, ha!”

“Wow, iba rin, super relate ako kay Zeinab. Ganiyan din ako sa dyowa kong player!”

“Ay parang beki talaga si Zeinab, alam na alam ang ireregalo sa dyowa.”

“Go, Zeinab, ikaw talaga ang dyosa ng mga beki!”

Well, ang ganda-ganda naman kasi ng rubber shoes na bigay ni Zeinab sa dyowa niyang basketbolista, ha! At tila kakabugin pa niya ang ibang mga bading, dahil bukod sa unang rubber shoes na binigay niya, masusundan pa `yon ng dalawa pa, ha!

“Thank you,” sabi ni Ray kay Zeinab, kalakip ang magandang rubber shoes.

At hirit nga ni Zeinab, “2 more to go para 1 – I, 2 – love, 3 – You!”

Oh, talbog, di ba?

Kunsabagay, si Ray naman ang generous din kay Zeinab, na pinaliguan din niya ng mamahaling bag, shoes ang girlfriend niya noong birthday nito.

Bongga! (Dondon Sermino)